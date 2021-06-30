10 لاعبين تنتهي عقودهم.. كيف يتصرف كايزر تشيفز في أزمته قبل لقاء الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير صحفية جنوب أفريقية، أن نادي كايرز تشيفز بصدد الإعلان عن تجديد التعاقد مع عدد من لاعبيه الذين ستنتهي عقودهم بحلول منتصف ليل اليوم، الأربعاء، خلال الساعات المقبلة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة صنداي ميل الجنوب أفريقية، فإن كايزر تشيفز ينوي الإعلان عن تجديد قصير الأمد لعقود عدد من لاعبيه، لحين خوض المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا ضد الأهلي.

وسيلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز يوم 17 يوليو القادم في الدار البيضاء بالمغرب، في المباراة النهائية للبطولة الأفريقية.

وتنتهي عقود عدد من لاعبي كايزر تشيفز بنهاية شهر يونيو الجاري -بعد ساعات قليلة-، حيث لم تنجح إدارة النادي في التوصل لاتفاق نهائي معهم بشأن التجديد حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن كايزر تشيفز سيعمل على استئناف المفاوضات بعد التوقيع على العقود قصيرة المدة، من أجل التوقيع مع لاعبيه على عقود طويلة الأمد.

ومن جانبه، نشر موقع ذا ساوث أفريكانز تقريرًا عن عقود لاعبي منافس الأهلي، حيث أوضح أن خيار التمديد قصير الأمد يعد الحل الأنسب حاليًا.

وأشار الموقع إلى أن إيتوميلينج كهون توصل بالفعل لاتفاق مع إدارة النادي للتوقيع على عقد لمدة موسم قابل للتمديد لآخر، أما بيرنارد باركر فسيتم تمديد عقده لمدة شهر لحين التوصل لاتفاق آخر.

وشدد الموقع على أن الرباعي بروس بافوما، ليبوكانج مانياما، ويلارد كاتساندي ورامالوي مفاهيليلي لم يتم التوصل معهم لاتفاق حول التمديد سواء قصير أو طويل الأمد حتى الآن.

أما اللاعب فيلاني زولو فيعد الأقرب للرحيل عن كايزر تشيفز خلال الأيام المقبلة في ظل تلقيه عرضًا من فريق سوالوز، بينما لم يتم الاتفاق مع خاما بيليات أيضًا، لكنه سيغيب عن المباراة النهائية بسبب الإصابة، بحسب ما ذكره الموقع.

واختتم الموقع تقريره بالإشارة لعدم وجود قلق فيما يخص المدافع كجوستو موليكو الذي ظهر في صورة تقديم الفريق للموسم الجديد بشكل طبيعي، وكذلك الحارس بريلون بيترسون الذي تم تصعيده مؤخرًا للفريق الأول وينتظر مشاركته الأولى مع الفريق.