شكرا لقرائتكم خبر عن اليد يحدد 11 يوليو آخر موعد لقيد فرق السيدات للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد اتحاد اليد يوم 11 يوليو المقبل كآخر موعد لتسجيل الأندية لفرق السيدات والناشئات للموسم المحلى الجديد 2021 / 2022.

وافتتح باب قيد فرق السيدات يوم 27 يونيو الجارى، حيث أعطى الاتحاد الأندية مهلة حتى يوم 11 من الشهر القادم.

فيما حدد اتحاد اليد يوم 12 يوليو المقبل موعدا لقيد ناديى الأهلى و

الزمالك للاعبين فى الموسم الجديد على صعيد المحترفين والمرتبط والناشئين و كرة اليد المصغرة للرجال .

يشهد المؤتمر السنوى لأندية محترفي اليد المحدد له يوم 10 يوليو المقبل سحب قرعة المباريات للموسم الجديد 2021 / 2022 المقرر انطلاقه يوم 16 سبتمبر المقبل، ومعه مرتبط 2004 للموسم المحلى الجديد 2021/2022.

ويسبق إجراء القرعة اجتماع مع الأندية بحضور مندوب من كل نادٍ لشرح نظام المسابقة الجديد.

بينما تحدد يوم 23 أغسطس المقبل موعدا لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002، و25 سبتمبر للدورى الممتاز وعمومى السيدات.

وكشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مسبقا، عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال عبد المنعم فى تصريح لـ ”الخليج 365”، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد 18 فريق للعب دورة من مجموعة واحدة و معهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ 6 الأوائل للعب على المنافسة و الـ 12 يتم تقسيمهم على مجموعتين فردى و زوجى لتحديد الـ 4 الهابطين.

و أشار عبد المنعم إلى إلى أن الـ 6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتجديد البطل ، مؤكدا على مقابلة القطبين الأهلى و الزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاثة فى الموسم الجديد فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.