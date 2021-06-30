شكرا لقرائتكم خبر عن السولية جاهز لمواجهة بيراميدز وينتظم فى المران الجماعى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت جاهزية عمرو السولية لاعب وسط الأهى للمشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية اليوم الأربعاء بشكل طبيعي استعدادا للمشاركة فى مباراة بيراميدز غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولم يشارك عمرو السولية في مران الأهلي الجماعي أمس الثلاثاء بسبب شعوره بالإجهاد من كثرة المشاركات في الفترة الأخيرة، وفضل الجهاز الفنى إراحته من المران الجماعي مكتفيا بخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر بالأمس.

وغاب عمرو السولية عن المشاركة في مران فريقه الجماعي أمس الثلاثاء، ضمن التحضير لمباراة بيراميدز غدا الخميس في الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، بسبب شعوره بالإجهاد، حيث فضل الجهاز الفني إراحته من المران الجماعي.

واكتفى السولية بخوض تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب مع محمد محمود لاعب الوسط الذي يواصل التأهيل هو الآخر قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مسحة طبية أمس قبل انطلاق المران الذي أقيم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة بيراميدز في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز المقرر لها غدا الخميس .

وأغلق الجهاز الفني للأهلي ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التأهل لنهائي البطولة على حساب فريق الترجي التونسي، وبدأ الفريق التركيز في مواجهات بطولة الدوري الممتاز التي تبدأ بمواجهة بيراميدز.