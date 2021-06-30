شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل حسم ملف الصفقات الصيفية ويضع التعاقد الحر فى الترتيب الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولي نادي الزمالك تأجيل حسم ملف الصفقات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل، وذلك لحين الانتهاء من ملف تجديد عقود اللاعبين ، وذلك لسببين، الأول هو عدم مقارنة اللاعبين المتواجدين في الفريق بالمتعاقدين مع النادي بداية من الموسم المقبل من الناحية المالية والمستحقات، وهو ما قد يجعل عملية التجديد صعبة بسبب المطالب المالية للاعبين الجدد.

أما السبب الثاني فهو رغبة إدارة النادي في الحفاظ علي القوام الأساسي للفريق في المقام الأول، وبناءا علي المفاوضات مع اللاعبين علي التجديد سيتم تحدجيد بعض المراكز التي تحتاج لتدعيم، ففي حالة رفض لاعب التجديد فان إدارة الزمالك يتضع المركز الذي يشارك به ضمن أولويات التعاقدات الصيفية المقبلة.

كما اتخذت إدارة نادي الزمالك قرارًا مهمًا بشأن الصفقات الصيفية المقبلة لفريق الكرة، وهو أن تكون الأولوية للاعب الحر غير المتعاقد مع نادي، وذلك لتوفير قيمة شراء الصفقة من الأندية المنافسة.

وأتخذت إدارة الزمالك القرار لتسير علي نهج الفرق الأوروبية الكبرى التي تحارب الكساد الاقتصادي في الكرة في العالم كله بسبب فيروس كورونا من خلال التعاقد مع صفقات انتقال حر مع لاعبين انتهت عقودهم مع أنديتهم، مثل برشلونة الاسباني الذي تعاقد مع أجويرو وأيريك جارسيا وميمفيس ديباي في صفقات انتقال حر.

وكشف مصدر داخل الزمالك عن سبب اتجاه الزمالك لهذة الطريقة هو اختيار لاعبين متميزين ويحصلون علي رواتب سنوية كبري دون أن تتكلف الخزينة قيمة التعاقد مع لاعبين من أنديتهم.