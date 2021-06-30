الطويلة: سيلتك طلب ضم كريم فؤاد.. وأفريقيا قد تؤجل إعلان الأهلي للصفقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، أن كريم فؤاد لاعب الفريق المعار إلى صفوف إنبي، لم يتنازل عن 2 مليون جنيه من أجل الانضمام إلى صفوف الأهلي، مضيفًا أن وقت الإعلان عن الصفقة يخص القلعة الحمراء.

واقترب كريم فؤاد من الانضمام إلى صفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال الطويلة: "وصلنا لمرحلة جيدة من المفاوضات مع الأهلي بشأن كريم فؤاد، ويينقصنا فقط حسم بعض النقاط".

وأضاف: "أرى أنه من غير اللائق الحديث عن الأمر خلال الفترة المقبلة في ظل استعداد الأهلي لنهائي أفريقيا".

وتابع: "تركنا للأهلي اختيار الوقت المناسب للإعلان عن الصفقة، قد يتم عقب نهائي أفريقيا، فالفريق بحاجة للتركيز خلال الوقت الحالي".

وواصل: "إصرار الأهلي ورغبة فؤاد حسما أمر انتقاله ورفض العرض المقدم من نادي سيلتك الاسكتلندي".

وأكمل: "النادي الاسكتلندي أرسل وكيله إلى مصر قبل فترة، وأبلغنا بتأخر إتمام المفاوضات بسبب تعيين مدير فني جديد سيتسلم مهمته في الأول من يوليو".

وبسؤاله عما إذا كان فؤاد تنازل عن 2 مليون جنيه من مستحقاته، قال رئيس نادي النجوم: "كلام غير حقيقي حسب معلوماتي، سألته عن الأمر بشكل مباشر وقلت له لا أحب أن تفعل ذلك ولا أعتقد أن الأهلي طلب منه".

وعن طريقة دفع الصفقة، قال: "تقسيط لى دفعات أو كاش.. هذا الأمر نتفاوض عليه مع الأهلي وسنصل لحل يرضي الطرفين".