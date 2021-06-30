الدوري الأميركي للمحترفين: أتلانتا يعادل ميلووكي 2-2 وإصابة يانيس

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نيويورك : تعرّض اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو لاصابة بركبته، فخسر فريقه ميلووكي باكس أمام مضيفه أتلانتا هوكس 88 110، الثلاثاء في نهائي المنطقة الشرقية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فتعادلت السلسلة بينهما 2 2.

وفيما خاض أتلانتا المباراة دون نجمه الشاب تراي يونغ الذي تعرض لاصابة بقدمه في المباراة الثالثة عندما داس على قدم الحكم، كان لو وليامس البديل المناسب، فسجل 21 نقطة وأضاف الصربي بوغدان بوغدانوفيتش 20 نقطة.

وأنهى ستة لاعبين من أتلانتا المباراة برصيد 10 نقاط أو أكثر.

قال مدرب هوكس نايت ماكميلان "كان تحرّكنا مع الكرة رائعا. حصلنا على كل ما أردناه من المباراة".

تابع "قدّمنا لعبا جماعيا كاملا، ولم يوفر الشبان استغلال أي فرصة سنحت لهم".

ولدى الخاسر، كان جرو هوليداي أفضل مسجل مع 19 نقطة، فيما اكتفى كريس ميدلتون بـ16 نقطة بعد المباراة الثالثة الرائعة التي خاضها.

لكن الاصابة التي تعرّض لها يانيس (26 عاما) في الربع الثالث كانت محور الحديث. سقط أفضل لاعب في الدوري مرتين سابقا بعد حوار مع السويسري كلينت كابيلا قرب السلة.

وأظهرت لقطات الإعادة اصابة في ركبة يانيس اليسرى، فخيّم الصمت على زملاء اللاعب العملاق الذي بدا الغضب على وجهه.