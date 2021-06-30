شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد يبدد آمال فارس طارق فى العودة للأهلي بالموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبددت آمال فارس طارق ظهير أيمن الأهلي والمعار إلى المقاصة في العودة إلى قائمة الأهلي في الموسم المقبل، رغم المستوى الطيب الذي قدمه اللاعب مع الفريق الفيومي في الموسم الحالي، في ظل تعاقد القلعة الحمراء مع كريم فؤاد لاعب النجوم والمعار إلى إنبي في الموسم الحالي.

وجاء تعاقد الأهلي مع كريم فؤاد لحل الأزمة التي عانى منها الأهلي في الجبهة اليمنى منذ رحيل أحمد فتحي، وعدم وجود بديل لمحمد هاني في هذه الجبهة الأمر الذي دفع الجهاز الفني للاستعانة بالثنائي أحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق في هذه الجبهة للتعامل مع الغيابات.

وما يزيد من صعوبة موقف فارس طارق في العودة للأهلي هو تألق أكرم توفيق خلال مشاركته بهذا المركز في مباراتي الترجي التونسي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وظهوره بمستوى مميز نال عليه استحسان الجهاز الفني والجماهير الحمراء.

ومن المتوقع أن يتم تجديد إعارة فارس طارق لأحد الأندية الراغبة في التعاقد معه في الموسم المقبل وفي مقدمتهم نادي المقاصة الذي يرغب في الاحتفاظ بجهوده في الموسم الجديد، أو يتم بيعه لأحد الأندية الراغبة في الحصول على خدماته.

وتوصل مسئولو النادي الأهلي لاتفاق مبدئي مع نظرائهم في النجوم على التعاقد مع كريم فؤاد ويبقى بعض الرتوش البسيطة الخاصة بالمقابل المالي للصفقة وتوقيع العقود قبل الإعلان عن انضمام اللاعب للقلعة الحمراء.