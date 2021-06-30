شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يعلن القائمة النهائية لأولمبياد طوكيو 2 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، القائمة النهائية لأولمبياد طوكيو والتى تضم 22 لاعبا، يوم 2 يوليو المقبل، بواقع 18 لاعبا يشاركون فى الدورة الأولمبية و4 لاعبين فى القائمة الاحتياطية.

وتأكد غياب محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى عن أولمبياد طوكيو بعد رفض ناديه الانجليزى السماح للاعب بالمشاركة فى الأولمبياد، ليخرج اللاعب من حسابات جهاز المنتخب رغم أنه كان الخيار الأول لشوقى غريب وجهازه بين اللاعبين الثلاثة الكبار.

وحدد شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، يوم 6 يوليو المقبل موعدا لبدء المعسكر الأخير للفراعنة قبل السفر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد، وسيضم المعسكر 22 لاعبا هم الذين وقع عليهم الاختيار فى القائمة النهائية.

ويفتتح الفراعنة مشوارهم فى أوليمبياد طوكيو بمواجهة إسبانيا يوم 22 يوليو المقبل، ثم يلتقى الأرجنتين يوم 25 يوليو، ويختتم مواجهة الدور الأول بمواجهة أستراليا 28 من نفس الشهر.

كما قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، خوض مباراتين وديتين فى شهر يوليو المقبل فى ختام الاستعداد لمشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو الذى ينطلق يوم 22 يوليو المقبل.