تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الأربعاء 30 يونيو 2021

تقام اليوم الأربعاء 30 يونيو/ حزيران من العام الحالي 2021 عدة مباريات أبرزها على صعيد الدوري المغربي وكأس العرب للشباب.



وبعد وجبة أوروبية مثيرة على مدار الأيام الـ20 الماضية، تمثلت في إثارة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، يحصل عشاق الكرة العالمية على عطلة قصيرة يومي الأربعاء والخميس، قبل أن تستانف مباريات البطولة يوم الجمعة.

تفتتح مباريات الجولة 24 من الدوري المغربي (الأربعاء) عندما يواجه فريق الوداد البيضاوي نظيره المغرب التطواني.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء الأربعاء، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث تنطلق في تمام الساعه التاسعة والربع بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والربع بتوقيت أبوظبي.

وتذيع قناة المغربية الرياضية "Arryadia SD/HD" المباراة على الهواء مباشرة.

يبحث الرجاء البيضاوي عن مواصلة ملاحقة غريمه التقليدي الوداد على صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي عندما يواجه يوسفية برشيد في الجولة 24.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء الأربعاء على الملعب البلدي ببرشيد، حيث تنطلق في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة والنصف ليلا بتوقيت أبوظبي.

وتنقل المباراة عبر قناة المغربية الرياضية "Arryadia SD/HD" على الهواء مباشرة.

يستكمل المنتخب السعودي مشواره في بطولة كأس العرب تحت ٢٠ عاما، عندما يواجه منتخب السنغال في ربع النهائي مساء الأربعاء.

وتقام المباراة الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت أبوظبي، الخامسة بتوقيت مصر مستضيفة البطولة، وتنقلها شبكة قنوات أون تايم سبورتس على الهواء مباشرة.

يخوض المنتخب التونسي للشباب تحديا جديدا في كأس العرب تحت 20 عاما، عندما يواجه منتخب جزر القمر مساء الأربعاء في ربع النهائي.

وتقام المباراة الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي، السابعة بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس على الهواء مباشرة.