أوكرانيا تصعق السويد وتبلغ ربع نهائي يورو 2020

محمد الفلاح - الأربعاء 30 يونيو 2021

أكمل منتخب أوكرانيا عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" بعد فوزه القاتل على السويد بنتيجة 2-1.



وتمكن منتخب أوكرانيا من تسجيل هدف قاتل في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني للقاء، ليحسم التأهل الدور ربع النهائي، ويضرب موعدا مع منتخب إنجلترا حيث تقام المباراة يوم السبت المقبل على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية "روما".

المنتخب الأوكراني تقدم بهدف عن طريق أوليكسندر زينتشينكو في الدقيقة 27، قبل أن تدرك السويد التعادل قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين فقط، عن طريق إيميل فورسبيرج.

واستمر التعادل حتى نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ليضطر الفريقان لخوض شوطين إضافيين، وينجح أرتيم دوفبيك في خطف هدف الفوز القاتل لأوكرانيا في الدقيقة 122.

وشهد الشوط الإضافي الأول تعرض ماركوس دانيلسون للطرد بحصوله على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 99، نظرا لتدخله المتهور على ساق أحد لاعبي أوكرانيا.

وبلغت أوكرانيا الدور ربع النهائي في البطولة الأوروبية لأول مرة في تاريخها، وذلك على يد دوفبيك، الذي سجل أول هدف على الإطلاق في مسيرته الدولية.

وبعدما سجل زينتشينكو هدف أوكرانيا الأول، أصبح مانشستر سيتي الإنجليزي ثاني فريق يملك 5 لاعبين مختلفين سجلوا أهدافا في البطولة هذا العام، بالتساوي مع أتالانتا الإيطالي.

ومنذ نسخة يورو 2004، استطاع فورسبيرج والبرتغالي كريستيانو رونالدو فقط أن يسجلا هدفين بالقدم اليسرى ومثلهما باليمنى في نسخة واحدة فقط للبطولة.

كما أصبح فورسبيرج أول لاعب سويدي يحرز 4 أهداف في نسخة واحدة من اليورو.

وبات دانيلسون أول لاعب سويدي يتلقى بطاقة حمراء مباشرة خلال 24 مباراة خاضها منتخب بلاده في اليورو، كما أصبح رابع لاعب يُطرد في الأشواط الإضافية على مدار تاريخ البطولة، والأول منذ البرتغالي نونو جوميز ضد فرنسا عام 2000.

وعلى مستوى النسخة الـ16، فإن دانيلسون هو خامس اللاعبين الذين يتلقون بطاقة حمراء في يورو 2020، وذلك بعد الثنائي الويلزي إيثان أمبادو وهاري ويلسون، بالإضافة للهولندي ماتياس ديج ليخت والبولندي جريزيجورز كريتشوفياك.