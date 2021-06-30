بطولة ويمبلدون: فيدرر يعاني ويعبر بعد انسحاب منافسه

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لندن: عاش النجم السويسري المخضرم روجيه فيدرر اوقاتا صعبة في طريقه لبلوغ الدور الثاني من بطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بعد خوضه اربع مجموعات قبل ان يضطر منافسه الفرنسي ادريان مانارينو الى الانسحاب في مطلع المجموعة الخامسة الثلاثاء.

وكانت النتيجة متعادلة بين فيدرر بطل ويمبلدون 8 مرات وصاحب الرقم القياسي في عدد الالقاب الكبيرة (20 لقبا بالتساوي مع الاسباني رافايل نادال)، 6 4 و6 7 (3 7) و3 6 و6 2 عندما تعرض مانارينو لسقطة قوية في الشوط السابع من المجموعة الرابعة. وعلى الرغم من تدخل الطبيب لمعالجته، فانه لم يقو على التحرك واضطر الى الانسحاب.