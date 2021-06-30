شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعدل ترتيب حراس مرمى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، فى الفترة الأخيرة بتعديل ترتيب حراس مرمى الفريق ليصبح محمود جنش الحارس الأساسى للفريق، ويأتى خلفه محمد أبو جبل الذى سيجلس له احتياطيا اليوم فى لقاء مصر المقاصة الذى سيجمع بين الفريقين، فى السابعة من مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد السويس الجديد، بينما يأتى محمد عواد فى الترتيب الثالث، بعدما كان عواد الحارس الأساسى قبل أن يعدل كارتيرون ترتيب الحراس بقلعة ميت عقبة.

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته اليوم أمام مصر المقاصة واقتناص الثلاثة نقاط، لمواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز التى يتصدر جدول ترتيبها برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 17 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 47 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، فيما يحتل فريق مصر المقاصة المركز السابع فى جدول ترتيب المسابقة، برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات، وهُزم فى 9 مباريات، فيما سجل لاعبيه 27 هدفًا واستقبلت شباكه 31 هدفًا.

ويحاول الزمالك الحفاظ على تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى، للمنافسة على اللقب هذا الموسم، خاصة فى ظل المنافسة مع الأهلى، الذى يحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة، إلا أن الأحمر خاض 19 مباراة فقط، أى بفارق 7 مباريات عن الأبيض، الذى سيكون أمامه فترة توقف طويلة عقب مباراته المقبلة أمام غزل المحلة والتى ستجمع بين الفريقين يوم 5 يوليو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ثم يستأنف الأبيض مبارياته بعد ذلك بمواجهة الاتحاد السكندرى يوم 7 أغسطس المقبل، فى الأسبوع التاسع والعشرون من المسابقة المحلية.