شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن بديل أحمد ياسر ريان في هجوم سيراميكا الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطلع مسئولي نادى سيراميكا رأي صلاح محسن مهاجم الأهلى في الانتقال للفريق الصاعد هذا الموسم للدوري الممتاز، وذلك بعدما تلاشت حظوظ بقاء أحمد ياسر ريان في صفوف الفريق للموسم الجديد، بناء على رغبة الأهلي الذي يتمسك بعودة اللاعب بنهاية هذا الموسم.

وحصل مسئولي سيراميكا على موافقة صلاح محسن بالانتقال لصفوف الفريق على سبيل الإعارة في الموسم المقبل، أملا في تكرار تجربة أحمد ريان الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 14 هدفا حتى الآن.

ووعد الجهاز الفني لسيراميكا صلاح محسن بالحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي وإعادة اكتشاف قدراته الهجومية مع الفريق حال انتقاله الموسم المقبل.

ويرغب صلاح محسن في الحصول على فرصة لإظهار قدراته، بعدما فقد الفرصة في الأهلي في ظل تواجد محمد شريف وتوهجه مع المارد الأحمر، بالإضافة إلى زيادة تعقيد موقفه بعودة أحمد ياسر ريان في الموسم الجديد.

ورغم قناعة موسيماني بقدرات صلاح محسن الذي كان له دور كبير في حسم مباراتي صن داونز الجنوب أفريقي، إلا أن اللاعب يبحث عن فرصة أكبر من المشاركة للتعبير عن موهبته.

ويدخل سيراميكا في مفاوضات مع الأهلي لضم صلاح محسن بسبب صعوبة التمسك بأحمد ياسر ريان لموسم آخر، وهو الذي يقدم مردودا هجوميا مميزا جعله يتصدر قائمة هدافي الدوري قبل 8 جولات عن النهاية مناصفة مع بن شرقي لاعب الزمالك.

أثبت صلاح محسن نجم الأهلى أحقيته فى الحصول على فرصة كبيرة للإعلان عن نفسه وأحقيته فى حجز مكان بالتشكيل الأساسى للمارد الأحمر، بعدما أصبح البديل الذهبى لبيتسو موسيمانى من دكة الأهلى على مستوى الجناح الأيمن والأيسر، وهو ما أثبته بعدما سجل ثلاثة أهداف مؤثرة للغاية فى رحلة المارد الأحمر.