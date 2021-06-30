شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تكشف سبب عدم احتساب ركلة جزاء للمقاصة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة، سبب عدم احتساب لمسة اليد على سيف الدين الجزيرى لاعب الزمالك داخل منطقة الجزاء ، في لقاء المقاصة ضمن الجولة 27 من مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح مسئولو لجنة الحكام إن يد الجزيرى كانت داعمة له أثناء سقوطه، وبالتالى لم يحتسب الحكم سعيد حمزة ركلة جزاء لصالح مصر المقاصة.