شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تكشف سبب عدم احتساب ركلة جزاء للمقاصة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة، سبب عدم احتساب لمسة اليد على سيف الدين الجزيرى لاعب الزمالك داخل منطقة الجزاء ، في لقاء المقاصة ضمن الجولة 27 من مسابقة الدوري الممتاز.
وأوضح مسئولو لجنة الحكام إن يد الجزيرى كانت داعمة له أثناء سقوطه، وبالتالى لم يحتسب الحكم سعيد حمزة ركلة جزاء لصالح مصر المقاصة.
وحقق فريق الزمالك فوزا مهما على فريق مصر المقاصة بهدف نظيف أحرزه أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء فى الدقيقة 8 من عمر المباراة التى أقيمت فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتي أدارها طاقم تحكيم مكون من: "سعيد حمزة حكماً للساحة، وهشام الدسوقى ووائل شعبان حكمين مساعدين، وشريف حسن حكماً رابعاً".
بهذه النتيجة يحافظ الزمالك على صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، جمعها من 27 مباراة حقق الفوز فى 18 وتعادل فى 7 وخسر 2 وسجل لاعبوه 48 هدفًا وسكنت شباكه 18، فيما يحتل المقاصة المركز السابع برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق الفوز فى 10 وتعادل فى 6 وخسر 10 ، وسجل لاعبوه 27 هدفا وسكنت شباكه 32