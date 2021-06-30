شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد للمحلة بقياسات بدنية عقب الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة داخل نادى الزمالك استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.

وحصل فريق الزمالك علي راحة من التدريبات أمس عقب الفوز علي مصر المقاصة يوم الأثنين الماضي بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى، علي ان يقوم الجهاز الفني بعمل بعض الاختبارات البدنية للاعبين قبل تدريب اليوم للوقوف علي الحالة البدنية وتطبيق برنامج تأهيل بدني مناسب وفقا للحالة البدنية لكل لاعب.

من ناحية أخرى ينوى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فرض قرارات جديدة وتحذيرات علي اللاعبين تمهيدا لتطبيقها خلال الفترة المقبلة، لضمان الحفاظ علي الاستقرار الفني وتركيز اللاعبين، مع قرب انتهاء الموسم الكروى وتأهل الزمالك للدور قبل النهائي في كأس مصر والمحافظة علي الصدارة في الدورى حتي الان.

وينوى الجهاز الفني تغليظ العقوبات المالية في حالة التجاوز او الخروج عن النص من أي لاعب، وكذلك الاعتراض علي المشاركة في المباريات من عدمها، وذلك منعا لخروج أي لاعب عن النص سواء داخل الملعب او خارجه خوفا من تراجع نتائج الفريق والابتعاد عن صدارة الدورى.

ويعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك اجتماعا مع معاونيه اليوم رغم حصول الفريق علي راحة من تدريبات اليوم بعد الفوز أمس علي فريق مصر المقاصة، اجتماع اليوم وديا لمناقشة بعض الامور الخاصة بالفريق في مقدمتها موقف المعارين والمراكز التي تحتاج لدعم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، وموقف المصابين وتحديدا حازم أمام وعبد الله جمعة.

في المقابل فان كارتيرون طلب تقريرا كاملا عن حالة المصابين وموقفهم من المشاركة في مباراة غزل المحلة المقبلة، في ظل النقص العددي في صفوف الفريق نتيجة بعض الغيابات بسبب الإيقاف في مقدمتهم امام عاشور واوباما.