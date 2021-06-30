شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يستعين بـ"بامبو" فى تشكيلة البنك الأهلى أمام المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الاهلى الاستعانة باللاعب كريم بامبو في التشكيل الأساسى الذى سوف يخوض المباراة القادمة أمام المصرى البورسعيدى في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وظهر كريم بامبو لاعب الفريق بشكل جيد في المباريات الذى يشاراك فيها حيث ساهم بشكل في الفوز على طلائع الجيش المباراة الماضية باحراز الهدف الثانى .

ويغيب الثنانى محمد بسيونى وأحمد ياسر، لاعبا فريق البنك الاهلي، عن مباراة المصرى البورسعيدى القادمة في بطولة الدورى المصرى الممتاز؛ بسبب الحصول على الإنذار الثالث في اللقاء السابق أمام طلائع الجيش.

ويسعى خالد جلال لاستغلال الحالة الإيجابية للاعبى فريق البنك الاهلي، عقب الفوز على طلائع الجيش لتحقيق الثلاث نقاط في المباراة القادمة أمام المصرى البورسعيدى والحصول على مركز متقدم بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويلاقى فريق البنك الاهلى نظيره المصرى البورسعيدى ضمن مباريات الجولة الـ28 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث تقام على ملعب الإسكندرية يوم الجمعة القادم.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 22 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 4 مباريات والهزيمة في 11 مباراة والتعادل في 10 مباريات.