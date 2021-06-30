شكرا لقرائتكم خبر عن ضيق الوقت يحرم سيراميكا من الوديات استعدادا لمواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرم ضيق الوقت فريق سيراميكا من خوض مباريات ودية لتجهيز اللاعبين فنيا لمباراة أسوان المقرر لها الجمعة المقبل في إطار منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

واستقر الجهاز الفني لسيراميكا بقيادة ضياء السيد على الاكتفاء بالتدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة زهرة الجنوب مع وضع برنامج مكثف للاعبين لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن سيراميكا.

ويلاقي سيراميكا نظيره اسوان الجمعة المقبل في الخامسة عصر على استاد السويس الجديد وهي المباراة التي يأمل فيها الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء في العودة للنتائج الإيجابية خاصة أن المنافس خسر أخر 3 مباريات وشهد تغييرا جذريا على الصعيد الفني برحيل علاء عبد العال.

وفي أخر مباراة خاضها سيراميكا، حقق فريق الجونة فوزا مستحقا عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الـ 27 للدورى باستاد خالد بشارة بالجونة.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 32 بعدما خاض 26 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 34، ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى.

أحرز هدفى سيراميكا أحمد ياسر ريان فى الدقيقة 8 من ركلة جزاء والدقيقة 15، بينما احرز أهداف الجونة عمرو بركات من ركلة حرة 25، وعمر السعيد فى الدقيقة 55 من ركلة جزاء ونور السيد فى الدقيقة 66 من ركلة جزاء أيضا.