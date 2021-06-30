شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينافس سموحة وإنبى على ضم موهبة دجلة أحمد عاطف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل ثلاثة أندية هي الإسماعيلي وسموحة وإنبي في مفاوضات جادة، مع أحمد عاطف لاعب وادي دجلة، الذي يقدم مستويات كبيرة هذا الموسم لضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصدر مقرب من اللاعب أن الأندية الثلاثة خاطبت إدارة دجلة لضم اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل، وفي أخر مباراة لدجلة أمام اسوان نجح أحمد عاطف من تسجيل هدف وصناعة أخر وتحصل على ضربة جزاء سجل منها زميله أحمد سعيد هدف ثالث غير أنه كان قريبا من تسجيل هدف مارادوني بعدما راوغ دفاع الفريق المنافس ووضع الكرة بجوار العارضة.

كما سجل أحمد عاطف، لاعب وادى دجلة، أسرع هدف لفريقه هذا الموسم فى مرمى المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء هدف عاطف بعد مرور 39 ثانية من انطلاقة المباراة، بعدما ضغط اللاعب على مدافع المصري أحمد شوشة واستخلص الكرة ووضعها على يسار الحارس، ليكون أسرع هدف لدجلة هذا الموسم، فيما يبقى اسرع هف في الدورى بشكل عام من نصيب الكونغولى والتر بواليا مع الجونة ضد طلائع الجيش في الدور الأول.

وفي الموسم الماضى، أنهى مسئولو نادى وادى دجلة إجراءات إعارة أحمد عاطف لاعب فريق 1997 الذى تم تصعيده لصفوف الفريق الكروى الأول دون أن يشارك فى أى مباراة رسمية، لنادى إرجوتليس اليونانى الذى يرأس إدارته ناديم ماجد سامى، نجل ماجد سامى رئيس النادى الدجلاوى.

وتمت إعارة أحمد عاطف مهاجم فريق الشباب والذى حصل على لقب هداف دورى الشباب فى الموسم الماضى، لاسيما وأن اللاعب يتميز بقوة بدنية وسرعة كبيرة، وجاءت الإعارة من أجل اكتسابه مزيدا من الخبرات قبل عودته والاعتماد عليه فى الفريق الأول.