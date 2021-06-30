شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد يستقر على تثبيت بسام ماهر فى تشكيلة غزل المحلة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة على مشاركة بسام ماهر لاعب خط وسط الفريق في التشكيل الاساسى للفريق أمام الزمالك عقب الأداء الجيد الذى ظهر عليه في لقاء الاتحاد السكندرى.

ويسعى خالد عيد بتجهز لاعبى غزل المحلة لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة الزمالك وحصد النقاط للتمكن من التواجد بمركز متقدم في جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وانتهت مباراة غزل المحلة و الاتحاد السكندرى أمس بالتعادل الإيجابى 1/1، وذلك في لقائهما على ملعب المحلة ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 32 نقطة بينما يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 38 نقطة.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيرة الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ28 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولى يوم 5 يوليو القادم .