شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: نتوقع تجديد بن شرقى ولم نفرط فى حقنا ضد فرجانى ساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام المندوه، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك، أنه تم عقد عدة جلسات مع المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الكروى الأول، من أجل التفاوض معه لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، حيث ينتهى تعاقد اللاعب بنهاية الموسم المقبل.

وأوضح المندوه خلال تصريحاته لبرنامج "مساء أون تايم" أنه تم عقد عدة جلسات مع بن شرقى للتفاوض معه حول تجديد تعاقده، لافتًا إلى أنه يستشعر رغبة اللاعب فى تجديد تعاقده، ومن المتوقع أن يتم التجديد خلال الفترة المقبلة.

وتابع عضو لجنة إدارة نادى الزمالك أنه لا يوجد تواصل فى الوقت الحالى مع الدولى التونسى فرجانى ساسى، وأن اللجنة تعلم أخبار اللاعب عن طريق وسائل الإعلام، لافتًا إلى أن ساسى مطالب بالعودة واستكمال الموسم مع الفارس الأبيض بغض النظر عن تجديد تعاقده، مؤكدا أنه ستتم مخاطبة كافة الجهات المعنية لشكوى اللاعب فى حالة عدم حضوره من أجل الحفاظ على حق نادى الزمالك.

وأردف أنه فى حالة عودة فرجانى ساسى إلى مصر ترحب اللجنة الحالية بالتفاوض مع اللاعب لتجديد تعاقده وفقًا لما تحدده اللجنة وعلى اللاعب أن يقبل أو يرفض، قائلاً: "فرجانى قال إنه يعشق الزمالك وجماهيره لكن لم أرى منه ذلك، ويجب أن يترجم حب النادى فى احترامه".

كما أكد أنه يتم حاليًا التواصل مع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى السابق للفريق من أجل حل أزمته بعدما قدم المدرب شكوى ضد الزمالك لعدم حصوله على باقى مستحقاته المالية وقيمة الشرط الجزائى فى عقده.

وتحدث حسام المندوه على فتح حساب لتبرع الجماهير من أجل صالح نادى الزمالك، مؤكدًا أنه إجراء طبيعى يحدث فى جميع أندية العالم، ومعظم الصفقات التى تتم للأندية الجماهيرة تكون عن طريق دعم من رجال الأعمال والجماهير.

وأكد حسام المندوه أن العقد الجديد لمصطفى محمد مهاجم الفريق المعار لصفوف جالاتا سراى التركى لم يتم توثيقه فى اتحاد الكرة، لافتًا إلى أن مصطفى من أبناء النادى ولن تحدث أزمة إذا طُلب منه توقيع عقود جديدة، وذلك فى حالة عدم التمكن من توثيق العقد الحالى.