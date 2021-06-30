شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمواجهة بيراميدز في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم ،الأربعاء ، استعداداً لمباراته الهامة أمام بيراميدز في السابعة من مساء غداً ضمن منافسات الدوري المصري وهي المباراة الأولى التى يخوضها المارد الأحمر بعد التأهل للنهائي الأفريقي، ويدخل الأهلي بقائمة تبدو مكمتلة بعدما تماثل محمد هاني ومحمود متولي للشفاء من إصابتهما الأخيرة لكن الجهاز الفني سيُحدد مصير الثنائي من مران اليوم.

على الصعيد ذاته ، استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بنسبة كبيرة على الإبقاء على أكرم توفيق في قيادة الجبهة اليُمنى خلال المباريات المقبلة في الدوري بعدما ظهر اللاعب بشكل جيد للغاية الفترة الماضية.

وشارك أكرم توفيق أساسيًا في تشكيل الأهلي خلال مباراتي الذهاب والعودة أمام الترجي التونسي في نصف نهائي أفريقيا ، وفاز الاهلي على الترجي بهدف نظيف ذهاباً بتونس وبثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة.

وأدى أكرم توفيق مستوى أكثر من رائع وكان أحد نجوم المباراتين لذا يرغب موسيماني في مواصلة الدفع به في المباريات المقبلة رغم عودة محمد هاني الظهير الأيمن الأساسي للفريق لتدريبات وشفاؤه من الإصابة الأخيرة التى حرمته من مباراتي الترجي.