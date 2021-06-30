شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة وأحمد فتحى فى سهرة قبل مباراة الخميس.. والجوكر لنجم الأهلى: أخويا الغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى النجم محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب النادى الأهلى، الجوكر أحمد فتحى، الظهير الأيمن لنادى بيراميدز، فى مناسبة جمعت بينهما وبعض أصدقائهما، مساء الثلاثاء، وذلك قبل لقاء الفريقين الأهلى وبيراميدز، مساء غد الخميس، ضمن لقاءات الجولة 27 من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.



أفشة وفتحى

ونشر أفشة الصورة التى جمعته مع فتحى عبر ستورى حسابه على إنستجرام، صحبها بوضع قلب أحمر، فيما أعاد الجوكر نشر نفس الصورة على ستوى حسابه على إنستجرام أيضا، صحبها بتعليق: "حبيبى وأخويا الغالى".



رد الجوكر على أفشة

واستأنف، أمس الثلاثاء، فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، تدريباته على استاد مختار التتش عقب الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون يوم الاثنين، عقب تخطى عقبة الترجى التونسى.



أفشة والجوكر مع الأصدقاء

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة مساء غد الخميس باستاد الأهلى بالسلام فى الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وفاز الأهلى على الترجى التونسى بثلاثية نظيفة ليتأهل إلى المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا بنتيجة 4-صفر فى مجموع مواجهاتى الذهاب والعودة، ويلتقى الأهلى مع كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويخوض فريق الأهلى أربعة مباريات بالدورى مع بيراميدز وسموحة والمقاولون العرب ومصر المقاصة قبل مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دوري أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو المقبل، فى مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.