أوكرانيا تُقصي السويد بهدف قاتل وتضرب موعداً نارياً مع إنجلترا في ربع نهائي يورو 2020

الشارقة - اميمة ياسر -

أصبح المنتخب الأوكراني آخر المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، بعد فوزه على نظيره السويدي بنتيجة 2-1 في الأشواط الإضافية، بعد عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

افتتح المنتخب الأوكراني التسجيل عن طريق نجمه ألكسندر زينتشينكو في الدقيقة الـ27، وعادل للسويد إيميل فورسبيرج قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

وصمدت شباك الفريقين في الشوط الثاني لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ويلجأ المنتخبان لوقتين إضافيين.

وفي الدقيقة التاسعة من الشوط الإضافي الأول، تلقى المنتخب السويدي ضربة موجعة بعد طرد لاعبه ماركوس دانيلسون لتدخله العنيف على أحد لاعبي أوكرانيا.

واستغل المنتخب الأوكراني النقص العددي للسويد ليسجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الإضافي الثاني عن طريق أرتيوم دوفبيك.

وبهذه النتيجة، يتأهل المنتخب الأوكراني إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية، ليواجه المنتخب الإنجليزي الفائز في وقت سابق اليوم على نظيره الألماني بهدفين نظيفين.

وستقام المباراة بين أوكرانيا وإنجلترا على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما في الـ3 من يوليو المقبل.