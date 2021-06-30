شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: مفاوضات مع نجم سلة الزمالك وهناك محاولات لتخريب النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد الغندور، مقدم برنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك، أن لاعب سلة الزمالك والتر هودج، تلقى مفاوضات مع ناد يتغنى بالمثالية ويعد دائما بعدم الاقتراب من لاعبي الزمالك، قائلا: "فيه محاولات لتخريب النادي".

وأكد نجم الزمالك السابق في كرة القدم، أن سلة الزمالك قدمت إنجازا كبيرا هذا الموسم يستحق الإشادة، قائلا: "السنة دي واحدة من أهم الإنجازات اللى حققها الزمالك في تاريخه في كرة السلة إنك تأخذ بطولة أفريقيا السلة بـ4 محترفين وتحت عباءة الـnba وخارج مصر وتفوز بها وترجع مصر تقابل فرق دعمت بمبالغ كبيرة في فرق دعمت بـ40 مليونا وفي فرق باعت لعيبه بملايين".

وأكمل مقدم برنامج زملكاوي: "بدأنا الموسم بشكل سيئ وقولنا هناخد مركز 7 أو 8، ولما شوفنا الفريق بهذا المستوى مجلس مرتضى بدأ يتحرك فتعاقد مع أوجستي ووالتر هودج وأنس أسامة، وتفوقنا على فرق كبيرة مثل الاتحاد اللي السلة عنده اللعبة الأولى وواجهة النادي، والأهلي دعم بـ50 مليونا واشترى 2 لعيبة في الجزيرة".

وأوضح الغندور: "تحول الفريق لفريق آخر مع أوجستي وابتدى اللعيبة تطلع اللى عندهم الإعلام والميديا كانوا سبب في شهرة اللعيبة، كل جمهور الزمالك حفظ اللعيبة وصوتهم من كتر الإنجازات وظهورهم في الإعلام لازم نكرم لعيبتنا نقولهم شكرا، أنا من الزملكاويه الجامدين وأعصابي بتنهار في القدم".