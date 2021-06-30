شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه مركز شباب سموحة وديا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاتحاد السكندري بقيادة مدربه حسام حسن، مركز شباب سموحة، وديًا، اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الاثنين المقبل على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 28 من الدورى المصري الممتاز هذا الموسم.

وبدأ العميد حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، الاثنين الماضي، خطة الإعداد لمواجهة الدراويش، عقب التعادل مع المحلة بالجولة الماضية، فيما كلف حسام حسن جهازه المعاون بمتابعة لقاء الإسماعيلى وسموحة أول أمس، وإعداد تقرير فني عنها، قبل المباراة المرتقبة التي تجمع زعيم الثغر بنظيره الإسماعيلى.

وكافأ حسام حسن لاعبي الفريق بمنحهم راحة لمدة 48 ساعة، رغم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام المحلة في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الجمعة على ملعب زعيم الفلاحين.

وقرر العميد إراحة اللاعبين منعا للإجهاد، خاصة أن المباراة المقبلة للفريق أمام الإسماعيلي ستقام الأسبوع المقبل على ملعب الإسماعيلية في الجولة 28 من الدوري.

انتهت مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندرى بالتعادل الإيجابى 1/1، وذلك في لقائهما على ملعب المحلة ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت الأهداف عن طريق خالد الغندور، مهاجم فريق الاتحاد السكندرى، في الدقيقة 21، عقب استغلال كرة عرضية من قِبَل صبرى رحيل، بينما جاء هدف التعادل عن طريق هشام عادل لاعب فريق غزل المحلة بالدقيقة 52 عقب تسديدة رائعة بمرمى الحارس محمد صبحى، وأهدر فتحى مبروك ركلة جزاء في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 32 نقطة، بينما يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 38 نقطة.