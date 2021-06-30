شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك السابق: الأبيض سيحسم لقب الدورى هذا الموسم وكارتيرون جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد روى ألميدا مدرب عام الزمالك السابق في ولاية البرتغالى فيريرا، أنه قضى أياما سعيدة في مصر رفقة نادى الزمالك ونجح في الفوز بالثنائية المحلية مع القلعة البيضاء.

وقال روى ألميدا في مداخلة مع أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "قضيت أوقات سعيدة في مصر مع نادى الزمالك واستطاعنا الفوز بلقب الدوري والكأس ولولا ما حدث لبقينا 5 مواسم على الأقل".

وأضاف مدرب الزمالك السابق: "أحرص على متابعة الزمالك هذا الموسم ومباريات الدورى، وأنا على ثقة أن الزمالك سيحصل على لقب الدوري هذا الموسم ولن يفقده مثل العام الماضى الذى خسره لصالح الأهلى في المباريات الأخيرة".

وأوضح روى ألميدا: "لو الزمالك طلب التعاقد معه سأكون سعيدا للعودة مرة أخرى، ولكن الزمالك يؤدى بشكل جيد هذا الموسم تحت قيادة كارتيرون، فأنه مدرب جيد".

ويفاضل كارتيرون بين 3 أسماء لمجاورة طارق حامد فى وسط ملعب الزمالك، حيث يضع الخيار الأول محمد أشرف روقا ومن بعده محمود عبد العزيز، خاصة أن الثنائى يجيدان الدفاع والهجوم، كما يضع المدرب إسلام جابر كخيار ثالث، لاسيما وإن جابر يمتاز بالنزعة الهجومية أكثر من الدفاعية.

فى الوقت نفسه استقر كارتيرون على مشاركة محمود عبد الرازق شيكابالا فى مركز الوسط المهاجم فى مباراة المحلة بدلا من يوسف أوباما، الذى يغيب عن المباراة لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة المقاصة.