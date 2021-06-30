شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: الزمالك ينتظر تعثر الأهلي وليس العكس.. وفوارق العقود "بسيطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، أن لاعبى الفريق كانوا فى احتياج شديد للراحة التى حصلوا عليها قبل مواجهة الذهاب من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، خاصة أن اللاعبين كانوا في حالة ملل وزهق غير طبيعي من كرة القدم، مشيراً إلى أن الوقت ما زال مبكرًا عن تحديد بطل الدوري لهذا الموسم.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية: "المنافسة ما زالت في الدوري صعبة، ولكن الأهلى ما زال لديه عدد كبير من المباريات المتبقية"، مؤكداً أن الفريق لا ينتظر تعثر الزمالك في الدوري ولكن العكس صحيح هم من ينتظرون تعثر الأحمر.