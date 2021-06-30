شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يكشف عن خليفته فى منصب مدير الكرة بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، عن اعتماده دائماً على رباعي الفريق محمد الشناوي، وليد سليمان، سعد سمير وأيمن أشرف، للتحدث مع اللاعبين خاصة صغار السن في الفريق، مشيراً إلى أنه يرى أن الرباعي قادر على تولى مهمة "مدير الكرة" فى الأهلي مستقبلًا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيوينة إن محمد الشناوي حارس مرمي الفريق له العديد من المسئوليات في النادي الأهلي حاليًا، مضيفاً أن الشناوي دائمًا من المسئولين داخل القلعة الحمراء، سواء في التدريبات أو المباريات وكذلك الاجتماعات، وهو مميز في هذه المهمة.

وأضاف عبد الحفيظ أن سعد سمير يتمتع بالحس الفكاهي وهذا لا يمنعه من تولى منصب مدير الكرة فى المستقبل، حيث محمد بركات لاعب الفريق السابق ومدير المنتخب الوطني الحالى كان لديه حس الفكاهة، لكن يجب أن يتم الفصل بين العمل والمرح.