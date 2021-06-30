شكرا لقرائتكم خبر عن شريف العريان: 2 يوليو الموعد الأخير لإرسال قائمة المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف العريان، السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية رئيس اتحاد الخماسي الحديث، أن الموعد الأخير المحدد لإرسال جميع قوائم الفرق المشاركة فى أولمبياد طوكيو يوم 2 يوليو وليس 30 يونيو، كما أكد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب.

وأضاف العريان فى تصريحاته لبرنامج "مساء أون تايم" أن جميع الفرق المشاركة فى أولمبياد طوكيو مطالبة بإرسال قوائم اللاعبين قبل يوم 4 يوليو، ونظرًا لفارق التوقيت بين مصر واليابان فإن آخر يوم لإرسال قوائم الفرق المصرية يصبح يوم 2 يوليو.

وتابع سكرتير عام اللجنة الأولمبية أنه لا توجد أزمة فى انضمام لاعبى الأهلى للمنتخب الأولمبى عقب الانتهاء من المشاركة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر له يوم 17 يوليو فى المغرب أمام كايزر تشيفز.

وأوضح شريف العريان أنه لا توجد فقاعة طبية فى أولمبياد طوكيو، إلا أنه لن يسمح لأى فرد بدخول اليابان إلا بعد أن يخضع لثلاث مسحات طبية فى ثلاث أيام متتالية قبل السفر، وأن تكون نتائج المسحات الثلاثة سلبية.

وتابع أنه فور دخول أى لاعب لليابان سينضم بشكل طبيعى لفريقه ويسمح له بمخالطة جميع أفراد بعثته، إلا أنه لن يسمح له بالمشاركة فى أى مباراة رسمية أو مخالطة أى فرد من خارج البعثة قبل أن يخضع للعزل مع بعثته لمدة 3 أيام.