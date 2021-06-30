شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: شخصية الشناوي تميزه عن الآخرين وسيظل حارس مصر الأول لسنوات طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق سليمان، مدرب حراس مرمى المقاصة، أن النادي الفيومي لديه إدارة محترمة والفريق يسير بشكل جيد والأمور مستقرة داخل النادي رغم استقالة محمد عظيمة من تدريب الفريق الفيومي.

وقال سليمان خلال تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي إن مستوى محمود حمدي ارتفع في الفترة الأخيرة، ويقدم مستويات طيبة وآخرها في مباراة الزمالك بالدوري.

وشدد على أن فريق المقاصة كان له ضربة جزاء واضحة في مباراة الزمالك، ولكن الحكم والفار تغاضا عنها، رغم أنها كانت واضحة في لمس لاعب الزمالك للكرة.

وأوضح أن محمد الشناوي قائد الأهلي يملك شخصية قوية وهي التي يراهن عليها الجميع في المواقف الصعبة، وما تميزه عن غيره من حراس المرمى وهو رقم 1 في مصر، وسيظل الحاري الأول في مصر خلال السنوات المقبلة.