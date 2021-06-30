شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباقى جمال: الفوز على أسوان أعاد الأكسجين لدجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عبد الباقى جمال، المدير الفني لفريق وادى دجلة، أن الفوز الذى حققه الفريق على أسوان في الجولة الماضية اشبه بالأكسجين الذى أعاد دجلة للحياة مرة أخرى بالدورى، موضحا أن المباراة كانت عنق زجاجة لمسيرة موسم صعب مر على دجلة.

وقال جمال في تصريحات لليوم السابع: "كانت مباراة صعبة لكنها كانت الفرصة الأخيرة، واللاعبون أدركوا أهميتها، ولا يوجد دافع أفضل من القتال للبقاء في الدوري، لذلك تنفس بها الفريق الصعداء وتجرع الثقة اللازمة لمواصلة الإصرار على البقاء في دوري الأضواء".

وتابع: "عندنا في دجلة أفضل لاعيبة في الدوري، كلهم طاقات شابة لديها رغبة في اثبات موهبتها، لو قُدر لنا البقاء بعزيمة هؤلاء اللاعبين، سنكون رقما صعبا في المنافسة على المربع الذهبي بالدورى في الموسم المقبل".

وحفزت إدارة نادي وادي دجلة لاعبي الفريق للفوز على مصر المقاصة بصرف مكافآت 3 مباريات دفعة واحدة حال الفوز على الفريق الفيومي ومواصلة الصحوة التي بدأها الفريق بالفوز في اللقاء الأخير على أسوان برباعية في ملعب زهرة الجنوب أقصى صعيد مصر.

ويلتقى دجلة مع المقاصة مساء الاثنين المقبل، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، وهي المباراة التي يأمل فيها الفريق الدجلاوي في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي للخروج من دائرة الهبوط.

نجح فريق وادي دجلة في كسر "نحس" النتائج السيئة التي تلازمه في الدوري منذ قرابة الثلاثة أشهر، عقب الفوز على فريق أسوان برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الجمعة على ملعب زهرة الجنوب.