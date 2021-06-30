شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: الأهلى يرفض سفر الشناوى وطاهر وأكرم وصلاح مع الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير عن موقف لاعبى الأهلى من الانضمام لقائمة المنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، بعد تأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجى التونسى.

وقال أحمد شوبير خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الأهلى يوافق على سفر ناصر ماهر ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام مع المنتخب الأوليمبى، ويرفض السماح لـ محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وصلاح محسن بسبب نهائي أفريقيا".

وأضاف أحمد شوبير: "كل الكلام المنتشر حول عدم سفر كايزر تشيفز لا أساس من الصحة، والفريق هيسافر، وحتى الآن لا جديد في موعد المباراة النهائية، ومن الممكن أن تنقل إلى مكان آخر، ولو اتنقلت ستكون فى الكاميرون لأنها ستنظم بطولة أفريقيا المقبلة".

وحدد شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، يوم 6 يوليو المقبل موعدا لبدء المعسكر الأخير للفراعنة قبل السفر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد، وسيضم المعسكر 22 لاعبا هم الذين وقع عليهم الاختيار فى القائمة النهائية.

ويفتتح الفراعنة مشوارهم فى أولمبياد طوكيو بمواجهة إسبانيا يوم 22 يوليو المقبل، ثم يلتقى الأرجنتين يوم 25 يوليو، ويختتم مواجهة الدور الأول بمواجهة أستراليا 28 من نفس الشهر.

كما قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، خوض مباراتين وديتين فى شهر يوليو المقبل فى ختام الاستعداد لمشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو الذى ينطلق يوم 22 يوليو المقبل.