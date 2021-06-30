شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: فريق السلة بالزمالك عمل إعجاز.. ونتمنى استمرار أوجستى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن ما قدمه فريق السلة بالنادى هذا الموسم محليا وقاريا هو إعجاز سيحسب لهذا الجيل، موضحا أنه نسى نفسه وهو يتابع مباراة النهائى الفاصلة للسلة أمام الاتحاد السكندري.

وتابع لبيب في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك: "فخورون بما قدمه فريق السلة، وهم وجه مشرف للكرة المصرية بكاملها وليس النادي الزمالك فقط".

وعن العروض التي تلقاها الإسباني أوجستي بوش مدرب السلة بالزمالك قال لبيب: "عقدنا معه اجتماعا قبل ساعات، ويهمنا أن يستمر معنا لفترة أطول، وسيتم الاتفاق على ذلك بعد عودته من إسبانيا، حيث حصل على إجازة لمدة ثلاثة أسابيع بعدما قضى 7 أشهر في مصر دون سفر".

وعن تعديل عقد المدرب أكد رئيس الزمالك: "الزمالك على أتم الاستعداد للاتفاق مع أوجستي على الاستمرار، وما لاحظته في شخصية المدرب أنه يبحث عن مجد مهني قبل البحث عن الأموال". وتابع لبيب: "أوجستي مدرب قدير داخل الملعب وخارجه، قدم الكثير لنادي الزمالك، ونتشرف دائما بوجوده معنا".