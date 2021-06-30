شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد التنس: ميار شريف حققت إنجازا تاريخيا لمصر وستواجه صعوبة فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إسماعيل الشافعي، رئيس اتحاد التنس، أن ميار الشريف بطلة مصر في التنس حققت إنجازا تاريخيا للتنس المصري، بعدما تمكنت من التواجد للمرة الأولى في أولمبياد طوكيو، وهو أمر مشرف للتنس المصري تاريخيا، مشيراً إلى أنها ستتمكن من الفوز بأول دورين في الأولمبياد، ولكنها ستجد صعوبة في الاستمرار بسبب قوة المنافسين.

وقال رئيس اتحاد التنس في تصريحات تليفزيونية، إن الاتحاد حارب الصعوبات وحصل على جميع الموافقات لاستمرار المنافسات خلال فترة التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن البطولات الأفريقية متوقفة منذ عام ونصف العام، فكيف يعمل الاعتماد على التصنيف، فكان القرار لتواجد تصفيات بين أول 6 لاعبين مصرين لاختيار 3 منهم.

ونجحت اللاعبة مـيـار شـريـف بطلة مصر في التنس والمصنفة رقم 117 عالمياً، أن تهزم الإسبانية ماريستاني زوليتا 2-0 بواقع (7-6 ، 6-4)، وتتأهل إلى الدور الثاني من بطولة فرنسا الدولية للتنس.