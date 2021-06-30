شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد التنس: ميار شريف حققت إنجازا تاريخيا لمصر وستواجه صعوبة فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد إسماعيل الشافعي، رئيس اتحاد التنس، أن ميار الشريف بطلة مصر في التنس حققت إنجازا تاريخيا للتنس المصري، بعدما تمكنت من التواجد للمرة الأولى في أولمبياد طوكيو، وهو أمر مشرف للتنس المصري تاريخيا، مشيراً إلى أنها ستتمكن من الفوز بأول دورين في الأولمبياد، ولكنها ستجد صعوبة في الاستمرار بسبب قوة المنافسين.
وقال رئيس اتحاد التنس في تصريحات تليفزيونية، إن الاتحاد حارب الصعوبات وحصل على جميع الموافقات لاستمرار المنافسات خلال فترة التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن البطولات الأفريقية متوقفة منذ عام ونصف العام، فكيف يعمل الاعتماد على التصنيف، فكان القرار لتواجد تصفيات بين أول 6 لاعبين مصرين لاختيار 3 منهم.
ونجحت اللاعبة مـيـار شـريـف بطلة مصر في التنس والمصنفة رقم 117 عالمياً، أن تهزم الإسبانية ماريستاني زوليتا 2-0 بواقع (7-6 ، 6-4)، وتتأهل إلى الدور الثاني من بطولة فرنسا الدولية للتنس.
وودعت ميار شريف بطولة ويمبلدون للتنس إحدى بطولات الجراند سلام بعد خسرتها من الألمانية جولي نيمير 2-0 (6-4 ، 6-3) في الدور الثاني من تصفيات البطولة .
و كانت ميار شريف بطلة التنس قد فازت على الرومانية ايرينا فيتيكاو 2-0 بواقع (6-3 ، 6-1) في أولى مباريات التصفيات المؤهلة للدور الرئيسي لبطولة ويمبلدون أمس لتتأهل ميار شريف للدور الثاني من تصفيات بطولة ويمبلدون للتنس. يذكر أن ميار شريف قد تقدمت مؤخرا للمركز 117 عالميا في تصنيف محترفات التنس.
واستطاعت ميار شريف فى شهور قليلة أن تضع نفسها فى مصاف كبار النجوم، وبدأت تتصاعد شيئا فشيئا فى الترتيب العالمى للعبة، ورفعت بالفعل علم مصر فى أكثر من مناسبة رياضية كبرى، وجاءت اللحظة التى سطرت فيها التاريخ بحروف من نور، حينما شاركت فى فرنسا المفتوحة للتنس العام الماضى، وتخطت الأدوار التمهيدية وشاركت بالفعل فى النهائيات، وهو إنجاز غير مسبوق للاعبة مصرية أن تصل لهذه الأدوار من واحدة من أهم البطولات العالمية.