شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: الأهلى تعاقد مع كريم فؤاد.. وفوز الأحمر بأفريقيا مكسب لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حلمى طولان المدير الفني لنادى إنبى، أن الأهلى أنهى التعاقد مع كريم فؤاد لاعب نجوم المستقبل المعار لإنبى، وسعيد بتألق لاعبى إنبى مع النادى الأهلى وعلى رأسهم محمد شريف.

وقال حلمى طولان في مداخلة مع أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الأهلى طلب كريم فؤاد منذ الموسم الماضى ولكن اعتمادى عليه منعنى من التفريط في خدماته، وسعيد بتألق أبنائى من اللاعبين وعلى رأسهم محمد شريف".

وأضاف: "الأهلى استأذن من إدارة إنبى أن يأخذ كريم فؤاد اليوم إلى النادى للإعلان عن التعاقد معه وتقديمه كصفقة جديدة ولكن لا أعلم سبب عدم الإعلان حتى الآن".

وأوضح حلمى طولان: "إنبى كان يرغب في التعاقد مع كريم فؤاد ولكن قيمته المالية لم تكن موجودة في هذا الوقت في النادي البترولى لذلك لم نفعل بند الشراء".

وتابع طولان: "الأهلى عود جماهيره على التألق في المباريات النهائية وفوزه بدورى الأبطال مكسب كبير لمصر، وعلاقتى ممتازة بسيد عبد الحفيظ وعندما كنت أطلب أي لاعب إعارة كان يرد عليه ويقولى كلم أمير توفيق لأنه هو المختص، وده دليل على الاحترافية وأن كل واحد عارف دوره كويس، والأهلى مثال للاحترافية والاحترام".

وقال حلمى طولان: "إدارة نادى إنبى أكبر داعم للفريق وهناك رؤية رائعة للمستقبل، وهناك العديد من العناصر الصاعدة في سفوف إنبى حاليا، وإنبى خسر 20 نقطة بسبب أخطاء التحكيم وآخرها مباراة المقاولون الماضية".