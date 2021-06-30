عضو لجنة الزمالك يتحدث عن التجديد لبنشرقي.. وموقف ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن هناك جلسات مستمرة من أجل حسم ملف تجديد تعاقد أشرف بنشرقي لاعب وسط الفريق.

وأعلن الزمالك في وقت سابق أنه تم فتح ملف تجديد التعاقد مع أشرف بنشرقي، بعد النجاح مؤخراً في تجديد تعاقد محمود حمدي "الونش"، وأحمد سيد "زيزو".

وقال المندوه في تصريحات تلفزيونية "قيل إننا لن نستطيع التجديد للاعبين بسبب الأزمة المالية، وحدث عكس ذلك، تم التجديد للونش وزيزو في أجواء من السرية، وهؤلاء أبناء من نادي الزمالك، شعرنا بهذا الأمر، ونفس الأمر سيحدث مع باقي اللاعبين".

وتابع "باب التجديد مفتوح مع معظم لاعبي كرة القدم، بالاتفاق مع كارتيرون، بنشرقي لاعب مهم جداً، وإن شاء الله سيجدد عقده، هناك جلسات مستمرة".

واستمر "فرجاني حتى الآن لم يعد لمصر ونادي الزمالك، يجب أن يكون هناك اخلاقيات في الرياضة قبل الحديث عن الاحتراف".

وشدد "نهاية تعاقد ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم وهذا ما أثبتناه، لو لم يعد لاستكمال الموسم معنا سنتخذ كل الإجراءات من أجل الحفاظ على حقوق الزمالك، لو جاء وجلس للتفاوض سنقول له النظام الحالي في النادي، لو وافق لا يوجد مشاكل، لو له رأي أخر لا مانع سنستمع له".

وصرح "تواصلنا مع ساسي أكثر من مرة، ورئيس النادي قال هذا أكثر من مرة، وقمنا بإنهاء أزمة مستحقاته، نتمنى أن تسير الأمور بشكل طيب ودون مشاكل مع ساسي، لكنه لم يعد بعد".

واختتم "هناك تواصل تم مع باتشيكو من أجل حل الأزمة الخاصة بمستحقاته، ونعمل في كل الملفات المتعلقة بالغرامات، نريد الحفاظ على إسم نادي الزمالك وأن يتم تداوله بشكل جيد".