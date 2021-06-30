الأهلي: نتعرض لظلم تحكيمي كبير.. وساهمنا في تأهل الزمالك لإفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق الأحمر ساهم في تأهل الزمالك إلى دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الماضي، مشيرا إلى أنه يتعرض لظلم تحكيمي كبير.

وقال عبدالحفيظ، في ضيافة برنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "سأطرح سؤالا، كيف تأهل الزمالك لبطولة إفريقيا هذا العام؟ من أجل أن أوضح لكم معدن وقيمة ومبدأ الأهلي".

وأضاف: "في بطولة الدوري الموسم الماضي وتحديدا يوم 11 أكتوبر واجهنا بيراميدز، ولعبنا على الفوز ولم نكن نريد الهزيمة رغم حسم الدوري مبكرا بفارق كبير عن الزمالك وبيراميدز".

وتابع: "فوز بيراميدز كان سيصعب من مهمة الزمالك في التأهل إلى دوري الأبطال، لكننا لعبنا بالفريق الأول أمام بيراميدز رغم أننا كنا نستعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد ستة أيام".

وأوضح: "أتذكر أن حكم المباراة في ذلك اللقاء قام بطرد عمرو السولية بعد مرور نصف ساعة، ولعبنا بعشرة لاعبين وقاتلنا على الفوز لأن الأهلي يلعب على المبدأ رغم تعارضه مع المصلحة".

وانتقل عبدالحفيظ للحديث عن التحكيم قائلا: "الأهلي يتعرض لظلم تحكيمي كبير في مصر، تلك مجلدات، كما أننا لم نستفد من تقنية الفيديو".

واستمر: "حكم الفيديو لم يستدع حكم الساحة في مباريات الأهلي طوال الموسم الجاري باستثناء مرة وحيدة في مواجهة غزل المحلة على مدار 19 جولة في الدوري".

وأكمل: "علمت أن محمود البنا ومحمد معروف ومحمد عادل من المرشحين لإدارة مباراتنا أمام بيراميدز، معروف لم يحتسب حالة طرد مؤكدة مليون% في لقاء غزل المحلة".

وواصل: "أثق جدا في رضوان جيد كحكم دولي، وعندما لجأ حكم مباراة الترجي لتقنية الفيديو لمشاهدة لقطة طاهر محمد طاهر كنت أثق أنه سيحتسبها ركلة جزاء، لأن الصورة واضحة أمامه".

وأتم مدير الكرة بالأهلي قائلا: "هناك أربع حكام مرشحين لإدارة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أرى أن الحكم لن يخرج عن هؤلاء الأربعة: رضوان جيد، باملاك تيسيما، بكاري جاساما، مصطفى غربال".

يُذكر أن الأهلي سيواجه كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال يوم 17 يوليو المقبل على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.