وردة: أمتلك عروضاً من إيطاليا.. والبدري مثل والدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال عمرو وردة المحترف المصري في صفوف باوك اليوناني، إنه يمتلك عروضًا من إيطاليا ويتمنى أن تكون الفترة المقبلة تحمل الخير له.

وأضاف وردة، خلال لقاء أُجري معه بفضائية أم بي سي مصر:"أركز فقط على الكرة ومستقبلي والآن أشعر بالاراحة والاطمئنان وإن شاء الله الناس تفهم الحقيقة وتعرف إنني شخصًا جيدًا وإن شاء الله المعسكر المقبل للمنتخب أكون متواجدًا".

وتابع المحترف المصري في صفوف باوك اليوناني:"الكابتن حسام البدري يعرفني منذ كُنت في المنتخب الأولمبي والأهلي وهو مثل والدي وتحت أمره في أي وقت وأنا جاهز".

وأتم وردة تصريحاته بتمني التوفيق للأهلي في الفترة المقبلة، قائلاً:"أنا متربي في النادي الأهلي والأهلي خيره عليّ".