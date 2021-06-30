عبد الحفيظ: أعتمد على 4 لاعبين في مهام إدارية.. والشناوي مسؤول في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أنه دائمًا مع يعتمد على الرباعي محمد الشناوي، وليد سليمان، سعد سمير وأيمن أشرف، للتحدث مع اللاعبين صغار السن في الفريق.

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة النهار، إلى أنه يرى أن الرباعي قادر على تولي مهمة "مدير الكرة" في الأهلي مستقبلًا، لافتًا إلى أن محمد الشناوي له العديد من المسؤوليات في القلعة الحمراء حاليًا.

وقال عبد الحفيظ: "أتحدث مع وليد سليمان، محمد الشناوي، سعد سمير وأيمن أشرف لحثهم على إحتواء اللاعبين الصغار في الأهلي".

وأكمل: "محمد الشناوي ووليد سليمان بإمكانهما أن يتواجدا في منصب مدير الكرة، وكذلك أيمن أشرف وسعد سمير حتى وإن كانت روح الفكاهة عالية لديه، محمد بركات مثلًا كان مثله".

وأضاف: "لا مشكلة من حس الفكاهة، لكن يجب أن يتم الفصل بين العمل والمرح، قد نتوجه لأي مكان لتناول وجبة العشاء سويًا، لكن في اليوم التالي إذا تأخرت عن موعدك فسيكون لي موقف".

وأردف: "محمد الشناوي دائمًا من المسؤولين داخل الأهلي، سواء في التدريبات أو المباريات وكذلك الاجتماعات، هو مميز للغاية في هذه المهمة، نعم هو مسؤول عن أشياء كثيرة".

واختتم: "بعض اللاعبين في الأهلي عقودهم بها إضافات مالية بناء على المشاركة في عدد مباريات محدد، ونقوم بالأمر نفسه مع الأندية التي نتعاقد مع لاعبين منها مثل إنبي والمقاولون والمقاصة والجونة".