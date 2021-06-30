بالمواعيد.. تعرف على مواجهات ربع نهائي "يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

اسدل الستار على دور الـ16 لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" مساء يوم الثلاثاء، وسط ترقب من الجماهير لمواجهات ربع النهائي المثيرة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات ربع نهائي "يورو 2020" يوم الجمعة 2 يوليو.

أول مواجهة في ربع النهائي، ستكون بين سويسرا وإسبانيا بملعب استاد "جازبروم أرينا"، الساعة 6.00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة الثانية في تمام الـ9.00 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة 2 يوليو بين بلجيكا وإيطاليا بملعب استاد " أليانز أرينا".

ويوم السبت 3 يوليو تقام المباراة الثالثة في ربع النهائي بين التشيك والدنمارك الساعة 6.00 مساءً بتوقيت القاهرة بملعب استاد " باكو الأولمبي".

وفي نفس اليوم، تقام أخر مباريات ربع النهائي بين أوكرانيا وإنجلترا الساعة 9.00 مساءً بتوقيت القاهرة، بملعب استاد "ويمبلي".