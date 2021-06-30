طولان: تم استئذان إنبي ليتواجد كريم فؤاد في الأهلي.. ونعلم بالمفاوضات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال حلمي طولان، المدير الفني لنادي إنبي، إنه على علم بأن النادي الأهلي يريد ضم كريم فؤاد منذ عام؛ حيث تواصل معه أمير توفيق.

وأضاف طولان، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورت 1 مساء اليوم الثلاثاء:"لم تكون الأموال لدينا جاهزة في هذا التوقيت لضم اللاعب ونادي النجوم له مطلق الحرية في وجهة اللاعب ووكيله استأذن مجلس إدارة إنبي بأنه سيذهب للنادي الأهلي اليوم ولكن لا أعلم ماذا حدث اليوم ونعلم بكل تفاصيل المفاوضات".

ويلعب كريم فؤاد في صفوف نادي إنبي على سبيل الإعارة من نادي النجوم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مع وجود بند في أحقية الشراء.

وتطرق المدير الفني لنادي إنبي لفرص الأهلي في التتويج بدوري أبطال أفريقيا بقوله:"من مميزات الأهلي حين يصل لمباراة نهائية لا يفرط ولايفرط بسهولة، الأهلي بسم الله ماشاء الله يمتلك كوكبة من النجوم، واللاعبون يستطيعون حسم اللقاء".

وأتم طولات تصريحاته بقوله:"الأهلي يتميز بالاحترافية فحين أطلب لاعبًا من سيد عبدالحفيظ يخبرني بضرورة التواصل مع أمير توفيق فهو المسؤول عن هذه الأمور".