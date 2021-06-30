بالفيديو.. لاعب أوكرانيا يدخل تاريخ اليورو بهدف ذهبي قاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قاد أرتيم دوفبيك منتخب بلاده الأوكراني للتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2020" بفوز ماراثوني على نظيره السويدي بنتيجة (2-1) مساء الثلاثاء في دور الـ16 من المسابقة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي ليتم اللجوء لوقت إضافي على شوطين، ويخطف أرتيم دوفبيك هدف الفوز القاتل لأوكرانيا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

هدف دوفبيك جاء في الدقيقة (120 و36 ثانية)، ليصبح ثاني أكثر هدف متأخر في تاريخ اليورو بعد هدف التركي سميح شنترك ضد كرواتيا في ربع نهائي نسخة 2008 (عند 121 دقيقة وثانية واحدة).

وبات دوفبيك (24 عاما و9 أيام) أصغر هداف أوكراني في تاريخ اليورو، وثاني أصغر هداف مع المنتخب في بطولة كبرى بعد أندري روسول ضد السعودية في كأس العالم 2006 (23 عاما و154 يوما).

ووقع دوفبيك على أول أهدافه الدولية مع منتخب أوكرانيا في أول مباراة يلعبها في بطولة أمم أوروبا.

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