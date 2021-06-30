الأشواط الإضافية تمنح يورو 2020 رقما فريدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

منحت الأشواط الإضافية بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" رقما استثنائيا بعدما اتجهت أربع مباريات لها في الأدوار الإقصائية ضمن منافسات دور الـ16 من المسابقة قبل خوض ربع ونصف النهائي.

واتجهت أربع مباريات للأشواط الإضافية في ثمن نهائي يورو 2020 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل، وهي إيطاليا ضد النمسا، كرواتيا ضد إسبانيا، فرنسا ضد سويسرا، والسويد ضد أوكرانيا.

لتشهد تلك النسخة التي تحتضنها عدة دول أكثر عدد من المباريات في الأدوار الإقصائية التي تتجه للأشواط الإضافية، متجاوزةً بذلك نسخة 2008 (3 مرات) ونسخة 2016 (مرتان).

وتأهل إلى ربع نهائي اليورو كل من سويسرا، إسبانيا، بلجيكا، إيطاليا، التشيك، الدنمارك، إنجلترا، بانتظار ما ستسفر عنه مواجهة السويد ضد أوكرانيا، حيث سيتأهل الفائز لمواجهة إنجلترا.