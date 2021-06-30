يورو 2020 | أوكرانيا تشكر السويد على الصدفة الجميلة وتطيح بها في الدقيقة 120

أطاحت أوكرانيا بمنتخب السويد من الدور ثمن النهائي ببطولة يورو 2020 بعد ان حققت الفوز عليها في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني بنتيجة 2-1، اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 والتي استضافها ملعب هامبدن بارك بمدينة جلاسكو في اسكتلندا.

جدير بالذكر ان منتخب اوكرانيا كان خارج البطولة حيث احتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة، وكان في انتظار هدية من منتخب السويد بهزيمة بولندا في الجولة الأخيرة كي تتأهل على حساب سلوفاكيا كأفضل ثالث، وبالفعل السويد هزمت بولندا واسبانيا هزمت سلوفاكيا 5 صفر لتتأهل اوكرانيا لملاقاة السويد بالذات في دور ال16.

وتدين أوكرانيا التي لم تتجاوز دور المجموعات في مشاركتيها السابقتين منذ الانفصال عن الاتحاد السوفياتي (2012 و2016)، بالتأهل التاريخي الى ربع النهائي للبديل أرتيم دوبفيك الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني.

وانتهى الوقت الأصلي من مباراة السويد واوكرانيا بالعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، تقدم المنتخب الاوكراني في الدقيقة 27 عبر اللاعب أوليكساندر زينشينكو من صناعة يارمولنكو.

وفي الدقيقة 43 استطاع اللاعب إيميل فورسبيرج ان يسجل هدف التعادل للسويد من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وأكمل السويد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ماركوس دانييلسون في الشوط الإضافي الأول.

وصعد منتخب السويد إلى دور ثمن النهائي على رأس المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بينما تأهل منتخب اوكرانيا لدور 16 من المجموعة الثالثة كأحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وتلتقي أوكرانيا مع منتخب انجلترا الذي تأهل في وقت سابق اليوم على حساب المنتخب الألماني في دور الثمانية ببطولة يورو 2020 في روما يوم السبت القادم.

وخاض المنتخبان التمديد الثالث في هذا الدور ببطولة يورو 2020 بعد مباراتي إيطاليا والنمسا (2-1) وسويسرا مع فرنسا بطلة العالم (3-3 وفازت الأولى بركلات الترجيح).