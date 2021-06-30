يورو 2020: أوكرانيا تكمل عقد المتأهلين إلى ربع النهائي بهدف قاتل في مرمى السويد

المنامة - ياسر ابراهيم - أكمل المنتخب الأوكراني عقد المتأهلين إلى ربع نهائي يورو 2020 بفوزه على نظيره السويدي 2-1 بعد التمديد الثلاثاء على ملعب "هامبدن بارك" في غلاسكو.



وتدين أوكرانيا التي لم تتجاوز دور المجموعات في مشاركتيها السابقتين (2012 و2016)، بالتأهل التاريخي إلى ربع النهائي للبديل أرتيم دوفبيك الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني.



وكان المنتخبان احتكما إلى شوطين إضافيين بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي، إذ تقدمت أوكرانيا عبر ألكسندر زينتشينكو (27) وعادل إميل فورسبرغ للسويد (43) التي أكملت اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد ماركوس دانييلسون في الشوط الإضافي الأول.



وتلتقي أوكرانيا السبت في روما مع إنكلترا التي تغلبت على غريمتها ألمانيا 2-صفر في معقلها "ويمبلي".



ووصلت أوكرانيا لربع نهائي بطولة كبرى للمرة الثانية في تاريخها، بعد كأس العالم 2006 عندما ودّعت هذا الدور على يد إيطاليا.



وتعد مواجهة السويد وأوكرانيا هي رابع مباراة في دور الـ16 من يورو 2020 تتجه للأشواط الإضافية، أكبر عدد من المباريات الممددة في الأدوار الإقصائية في نسخة واحدة من البطولة، لتتفوق على نسخة 2008 التي شهدت تمديد 3 مباريات في ربع نهائي 2008.

المصدر: بي إن سبورت