يورو 2020: إنجلترا تحسم موقعتها مع ألمانيا وتبلغ ربع النهائي

المنامة - ياسر ابراهيم - حسم المنتخب الإنكليزي الموقعة الكبيرة التي جمعته بنظيره الألماني وتفوّق عليه بهدفين نظيفين الثلاثاء على ملعب ويمبلي في لندن وبلغ ربع نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وتدين إنكلترا بفوزها على ألمانيا في ويمبلي في مباراة رسمية للمرة الأولى منذ نهائي كأس العالم 1966، إلى رحيم سترلينغ الذي سجل هدفه الثالث في البطولة (75)، والقائد هاري كاين الذي سجل الهدف الأول له (86).

وتلتقي إنكلترا في ربع النهائي المنتخب الفائز من المواجهة المقررة لاحقاً في غلاسكو بين السويد وأوكرانيا.

وبلغت إنكلترا ثمن النهائي من دون خسارة وبشباك نظيفة لكنها لم ترتق لمستوى التطلعات من ناحية الأداء في الفوزين اللذين حققتهما على كرواتيا وتشيكيا، فيما أحرجت بالتعادل السلبي أمام جارتها المتواضعة اسكتلندا.

وبخروجها من ثمن النهائي، ودعت ألمانيا مدربها منذ 2006 يواكيم لوف الذي كان يخوض البطولة الأخيرة مع المنتخب قبل أن يترك منصبة لهانزي فليك.

المصدر: بي إن سبورت