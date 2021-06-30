الامارات | ناصر اليماحي رئيساً لمجلس إدارة نادي الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر اليماحي رئيساً لمجلس إدارة نادي الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، رئيس نادي ⁧‫الفجيرة الرياضي ‬⁩الثقافي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة النادي للسنوات الأربع المقبلة، برئاسة ناصر اليماحي رئيس مجلس الإدارة، وكل من حميد اليماحي نائباً، وعضوية المدير المالي إبراهيم الكعبي، ومشرف الفريق الأول يوسف السعدي، وعلي الشامسي عضواً.

وينتظر المجلس الجديد تنفيذ استراتيجية مستقبلية للنادي أهمها تصعيد فريق 21 عاماً لتمثيل الفريق الأول خلال منافسات دوري الدرجة الأولى، وتحويل 90% من ميزانية النادي لتنفيذ مشاريع استثمارية لمدة عامين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news