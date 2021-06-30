الامارات | عبدالسلام محمد: أتمنى تحقيق حلم الانضمام إلى المنتخب من خلال اتحاد كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالسلام محمد: أتمنى تحقيق حلم الانضمام إلى المنتخب من خلال اتحاد كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب اتحاد كلباء، عبدالسلام محمد، قدرة فريقه على مواصلة تألقه الموسم المقبل، خلال مشاركته في دوري الخليج العربي، ليتابع الفريق من خلال ذلك مكاسب الموسم الماضي، التي «لم تكن مصادفة، بل نتيجة عمل وجهود مميزة لإدارة شركة كرة القدم والجهازين الفني والإداري واللاعبين».

وقال عبدالسلام محمد لـ«الإمارات اليوم»: «أتطلع إلى تقديم أفضل موسم في مسيرتي الرياضية مع (النمور)، بما يسهم في تحقيق تطلعات النادي أولاً وحلم الانضمام للأبيض، وأتمنى أن يكون الموسم المقبل موسم تحقيق ذلك، ولدي ثقة عالية باستحقاقي ارتداء قميص المنتخب، عبر بوابة اتحاد كلباء، وهي ثقتي نفسها بنجاح منتخب الإمارات في التأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة، لذلك تركيزي سيكون في الملعب والتدريب فقط، وأتمنى أن أحظى بمتابعة المدير الفني للمنتخب، الهولندي مارفيك، ولجنة المنتخبات».

وبخصوص قرب انتهاء عقده ودخوله حيز إمكانية توقيع عقد جديد، قال عبدالسلام محمد: «لا أفكر في ما بعد الموسم المقبل، وليس ضمن اهتماماتي في الوقت الحاضر، بقدر تفكيري في الفريق الحالي اتحاد كلباء، وكيف أسهم معه في موسم مميز آخر، وما بعد ذلك سيكون مع وكيل أعمالي، خالد الهاشمي، الذي يتابع كل الأمور الأخرى، أما أنا فأركز على عملي الرياضي».

وتابع: «أتمنى أن أواصل اللعب بالأسلوب نفسه الذي ظهرت به في الموسم الماضي، بل وأعتز أن أكون مقاتلاً في صفوف الفريق، وبالروح القتالية نفسها التي زرعها بي المدرب الروماني، اولاريو كوزمين، عندما كنت لاعباً مع العين، واللعب مع العين فخر لي ولكل لاعب، فهو بيتي الذي تعلمت فيه كل شيء».

وبخصوص رأيه في إقامة معسكر تدريبي خارجي في الظروف الحالية، قال إنه يرى أن إقامة المعسكر داخلياً في هذه الظروف سيكون مفيداً، في حال تعذر إقامته خارجياً.

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