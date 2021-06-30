الامارات | 11 بنداً تبحثها «عمومية اتحاد الكرة» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن 11 بنداً تبحثها «عمومية اتحاد الكرة» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم في تمام الساعة 11 صباح اليوم، اجتماعها العادي رقم (2) لسنة 2021، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، وبمشاركة الأعضاء، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقال الأمين العام للاتحاد محمد بن هزام، إن الأمانة العامة أنهت جميع الجوانب التنظيمية لاجتماع اليوم، حيث تم توجيه الدعوة لكل الأندية للمشاركة قبل شهر من موعد الاجتماع، وتزويدها بأجندة وملفات الاجتماع قبل 21 يوماً حسب النظام الأساسي للاتحاد.

وأشار بن هزام إلى أن جدول أعمال الاجتماع الذي تم اعتماده يتضمن 11 بنداً: أولها المناداة على الحضور والتحقق من اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع، والتصديق على جدول الأعمال، وكلمة رئيس الجمعية العمومية، وتعيين ثلاثة أعضاء لمراجعة المحضر، والتصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 1 لعام 2020 والمنعقد بتاريخ 30 أغسطس 2020، وعرض تقرير النشاط للموسم الرياضي 2020-2021، وعرض الحساب الختامي للاتحاد وتقرير مدققي الحسابات والتصديق عليه، وعضوية أندية الدرجة الثانية، واعتماد التعديلات على النظام الأساسي ولوائح الاتحاد المنظمة له، واعتماد رؤساء وأعضاء اللجان القضائية، فيما البند الحادي عشر والأخير هو ما يستجد من أعمال.

وأشاد بن هزام بتعاون الأندية المستمر والدائم مع مختلف لجان وإدارات الاتحاد من خلال التواجد والمشاركة الفعالة في مختلف الورش التي يتم تنظيمها وطرح الأفكار والآراء البناءة التي تصب في مصلحة الكرة الإماراتية، مؤكداً أن هذا التعاون أسهم بشكل كبير في نجاح الموسم الرياضي المنصرم من كل النواحي التنظيمية والفنية، متمنياً التوفيق للأندية في الموسم الكروي الجديد.

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