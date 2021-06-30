الامارات | كأس السوبر 10 يناير 2022.. والدوري ينطلق 19 أغسطس

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس السوبر 10 يناير 2022.. والدوري ينطلق 19 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت رابطة المحترفين أجندة مسابقاتها للموسم المقبل 2021-2022، حيث ينطلق الموسم الجديد بإقامة مباريات الجولة الأولى لدوري الخليج العربي يومَي 19 و20 أغسطس المقبل، تعقبها الجولة الثانية يومَي 25 و26 من الشهر ذاته، قبل التجمع الأول للمنتخب الأول لبداية التصفيات النهائية.

أما منافسات النسخة الجديدة من كأس الخليج العربي فستنطلق 15 و16 أكتوبر 2021، فيما تقام مباراة كأس سوبر الخليج العربي، التي تجمع الجزيرة بطل الدوري مع شباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة، في 10 يناير 2022.

ووفق بيان الرابطة، تم إعداد أجندة الموسم الجديد عبر اجتماعات تنسيقية عدة، بين فريق العمل المشترك من اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين، ومع ممثلي الأندية المحترفة، بالإضافة إلى اجتماع تنسيقي مع ممثلي القنوات الناقلة وصاحبة الحقوق، وذلك في إطار مبدأ التعاون وتوحيد الرؤية مع شركاء النجاح، لتحقيق الأهداف المحددة وفق الخطة الاستراتيجية «2020-2030».

وقالت الرابطة، في البيان، إنها جددت التأكيد على أهمية دعم مسيرة المنتخب كأولوية وطنية، ووفق الغايات التي تتطلع إليها منظومة الاحتراف في كرة القدم الإماراتية، ليكون «الأبيض» في الواجهتين القارية والعالمية، قبل انطلاق مشوار التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في سبتمبر المقبل.

أما بقية مشوار الدور الأول من دوري الخليج العربي، فسيشهد إقامة أربع جولات في شهر سبتمبر 2021، حيث تقام الجولة الثالثة يومَي 10 و11، والرابعة أيام 16 و17 و18، والخامسة يومَي 23 و24، على أن تقام الجولة السادسة يومَي 28 و29 سبتمبر.

وتقام خلال شهر أكتوبر 2021، جولتان في دوري الخليج العربي تعقبان التجمع الثاني للمنتخب الأول، حيث تُلعب مباريات الجولة السابعة أيام 21 و22 و23 أكتوبر، والجولة الثامنة يومَي 28 و29 من الشهر ذاته.

وتسبق مباريات الجولة التاسعة، المقررة في الثاني والثالث من نوفمبر 2021، التجمع الثالث للمنتخب الأول، تعقبها مباريات الجولة العاشرة يومَي 20 و21 نوفمبر، فيما تُلعب مباريات الجولة 11 يومَي 25 و26 ديسمبر 2021، والجولة 12 يومَي 30 و31 ديسمبر 2021، على أن يختتم الدور الأول بإقامة الجولة 13 يومَي السادس والسابع من يناير 2022.

«الرابطة» تسحب قرعة دوري الخليج العربي اليوم

تنظم رابطة المحترفين، اليوم، مراسم قرعة الموسم الجديد 2021-2022، لمسابقتَي دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي، في الحفل الذي ينطلق الساعة الثامنة مساءً، بفندق ريكسوس بريميوم JBR في دبي.

واعتمدت الرابطة، الآلية الفنية لمراسم قرعة كأس الخليج العربي، التي ستقام للعام الثاني على التوالي بنظام خروج المغلوب من مباراتين، في الدور الأول وربع النهائي ونصف النهائي، على أن تكون المباراة النهائية في ملعب محايد، وسيصعد الجزيرة وشباب الأهلي مباشرة إلى ربع النهائي، بصفتهما بطلَي دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي في الموسم الماضي.

وأعلنت الرابطة أنه سيتم تقسيم الفرق الـ12، باستثناء الجزيرة وشباب الأهلي، على وعاءين بناءً على ترتيب موسم 2020 - 2021، حيث يضم الوعاء الأول أندية: بني ياس، الشارقة، النصر، العين، الوحدة واتحاد كلباء، ويضم الوعاء الثاني أندية: الوصل، خورفكان، الظفرة، عجمان، العروبة والإمارات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news